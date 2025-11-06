El sospechoso fue perseguido por el dueño de la vivienda tras sustraer varias herramientas del patio. La policía lo aprehendió y comprobó que tenía un pedido de captura activo.

Lo detuvieron por robar herramientas y tenía pedido de captura

Un hombre de 32 años fue detenido este jueves 6 de noviembre en el barrio Cerro Solo, acusado de sustraer herramientas de una vivienda y por contar con un pedido de captura vigente.

La intervención policial ocurrió tras un llamado recibido en la Comisaría Seccional Quinta, donde un vecino denunció que un individuo había ingresado a su propiedad y se llevaba elementos de su patio. Además, informó que estaba siguiendo al sospechoso mientras alertaba a las autoridades.

Minutos más tarde, efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso, identificado como O.S.L., en la calle Raúl Romero. Durante la aprehensión, el hombre tenía en su poder una motosierra marca Hyundai color azul, una motoguadaña Kommberg color naranja y negro, y una sierra caladora marca MG, todas reconocidas por el damnificado como de su propiedad.

Al verificar sus antecedentes, se constató que sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto el 4 de noviembre por la Dra. Daniela Arcuri.

Los elementos recuperados fueron secuestrados y entregados a su propietario, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la Justicia.