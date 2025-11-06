Un familiar de Marcelo Tinelli ventiló el trastorno psicológico que padece Juanita

Cuando parecía que la familia Tinelli intentaba calmar las aguas, un nuevo testimonio volvió a encender la polémica. En medio de la tensión por las amenazas que denunció Juanita Tinelli, una integrante muy cercana al clan decidió romper el silencio y aportó un dato que dejó a todos atónitos.

Se trata de Mimi Alvarado, la pareja de Luciano “El Tirri”, primo de Marcelo Tinelli, quien habló sin filtros en Lape Club Social (América). Según su versión, fue testigo de la jornada en que todo se desató. “Fue el jueves pasado. Estábamos todos en la casa de Marcelo para grabar el reality, nos estábamos preparando, maquillando, y Juana lo llamó y le contó lo de las amenazas. Automáticamente se canceló la grabación”, relató.

De acuerdo con Mimi, el conductor quedó profundamente afectado. “Marcelo estaba desbordado, porque es su hija, lo entiendo”, explicó, al recordar cómo el presentador intentó manejar la situación. Sin embargo, su declaración no se detuvo ahí: lanzó una frase que se volvió el centro de todas las repercusiones. “Juana es mitómana desde chiquita, miente desde un lado de adolescente, de capricho”, aseguró, generando sorpresa incluso entre los panelistas.

Las palabras de Alvarado coincidieron con lo que días antes había dicho Soledad Aquino, ex pareja de Marcelo y madre de Micaela y Candelaria Tinelli, quien en Intrusos afirmó: “Lo dijo para llamar la atención”. Dos voces del entorno más íntimo del conductor, alineadas en una misma lectura, amplificaron el impacto del escándalo.

Lejos de limitarse al plano familiar, Mimi también puso en duda la autenticidad del descargo que la joven publicó en redes: “No sé, capaz lo escribió el abogado, está muy prolijo, Juana no creo que escriba así”, expresó, insinuando que el texto podría haber sido preparado con ayuda externa.

Finalmente, agregó un gesto de Tinelli que, según ella, habla de su rol como padre pese a todo: “No sé qué opinará Marcelo, si es verdad o mentira el llamado que recibió, no pude hablar con él, pero lo primero que hizo fue acompañarla”.

Por ahora, ni el conductor ni Juanita salieron a responder estas declaraciones, pero el daño ya está hecho. La interna familiar sigue abierta y cada voz que aparece no hace más que profundizar la grieta. Lo cierto es que, en el clan Tinelli, las diferencias privadas ya no se esconden: se ventilan en público, y cada testimonio parece encender una chispa nueva.