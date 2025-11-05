Haro y Sudán seguirán presos otro mes por robo agravado

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de revisión y ampliación de la investigación en la causa que tiene como coimputados a Alexander Haro y Jorge Sudan, acusados de un robo agravado por el uso de arma de fuego utilizada como arma impropia.

El fiscal general Julio Puentes, junto al funcionario Franco Tavano, solicitó al juez penal Ariel Tedesco la ampliación del hecho investigado y la continuidad de la prisión preventiva por tres meses, argumentando la existencia de elementos suficientes que sostienen la coautoría de ambos imputados, así como riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el domingo 3 de agosto de 2025, alrededor de las 16:45 horas, cuando la víctima circulaba en su vehículo por avenida Polonia y Pieragnoli. En ese momento fue interceptada por Haro y Sudan, quienes abrieron las puertas del automóvil. Haro habría tomado un revólver por el cañón y golpeado al conductor en la cabeza con la culata, para luego sustraerle diversos elementos de valor y huir del lugar.

Personal de la Comisaría Sexta realizó un rastrillaje en la zona, logrando detener a Haro, mientras que Sudan logró escapar. Ambos fueron imputados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego empleada como arma impropia.

Durante la audiencia, el defensor de Haro, Gustavo Oyarzun, se opuso a la ampliación solicitada por la fiscalía, alegando que no existen elementos razonables para modificar la plataforma fáctica ni para agravar la situación de su defendido, quien no posee antecedentes penales. Solicitó su libertad.

Por su parte, las defensoras de Sudan, Vanesa Vera y Carolina Móscolo, plantearon que existen dos versiones de los hechos y que la probabilidad de autoría de su asistido es débil. Solicitaron el arresto domiciliario con tobillera electrónica y una nueva entrevista con la víctima, además de cuestionar la calificación legal, proponiendo que el hecho se encuadre como “robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse”.

Finalmente, el juez Ariel Tedesco resolvió autorizar la ampliación de la investigación —tras una nueva declaración de la víctima que ratificó que quien portaba el arma sería Haro— y mantener la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de un mes, al considerar vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.