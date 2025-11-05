Al irse Francos, Santa Cruz se queda sin las represas

La salida de Guillermo Francos del gobierno aceleró la ruptura de Javier Milei con China y entraron en crisis los proyectos de inversión que pidió desactivar la administración de Donald Trump.

Francos era el interlocutor del gobierno con los chinos y había tenido al menos 50 reuniones el último año con representantes del país oriental.

Ese era el motivo principal por el que el que los republicanos exigían su salida, que se concretó cinco días después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones.

Los gobernadores entraron en alerta en las últimas horas porque dependían de Francos para tramitar inversiones chinas. Según anticipó El Cronista, el jefe de Gabinete había logrado facilitar un acuerdo para la creación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por China Gezhouba Group, Eling Energía e Hidrocuyo, para reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz.

La UTE había lanzado un concurso privado para comprar cemento por más de USD 21 millones para reactivar la represa Jorge Cepernic a partir de marzo de 2026. Incluso nueve días antes de las elecciones, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, confirmó que la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) y las entidades financieras del gobierno chino firmaron la carta que habilita el reinicio de las obras. Desde la UTE dijeron a LPO que no tienen información de que eso no vaya a ocurrir.

Pero la salida de Francos y el alineamiento total del gobierno de Milei a Estados Unidos puso en jaque ese reinicio. Sería un golpe muy fuerte para la provincia patagónica, que con el cierre de los pozos petroleros ya perdió 6000 empleos.

Al mismo tiempo, mientras Francos se despedía de sus colaboradores en la Rosada, el Gobierno desactivó el proyecto de China para instalar un radar de vigilancia espacial en la localidad sanjuanina de El Leoncito, según anticipó Infobae.