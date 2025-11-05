Inauguran nuevo semáforo en avenida Tierra del Fuego

En la tarde noche del martes, la municipalidad de Caleta Olivia dejó inaugurado un nuevo semáforo en la esquina de la avenida Tierra del Fuego y Emiliano Arce.

El intendente Pablo Carrizo (foto), acompañado por miembros de su gabinete, supervisó la puesta en funcionamiento del nuevo dispositivo de cuatro tiempos.

El mismo permitirá brindar una mayor seguridad vial por la citada avenida, una de las más transitadas de la ciudad y que hace pocas semanas quedó completamente pavimentada en el marco del plan de mejoramiento urbano.

El director de Comunicaciones Víctor González, explicó los aspectos técnicos del sistema semafórico, indicando que este nuevo equipo cuenta con un sistema de cuatro tiempos, que permite ordenar el tránsito.

Además, destacó el trabajo conjunto con distintas áreas de la comuna para que la instalación se realice con los parámetros necesarios para garantizar seguridad y continuidad operativa.

El nuevo semáforo forma parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura vial del barrio Rotary 23.

“De esta manera el municipio continúa avanzando con obras y acciones que permiten mejorar la movilidad urbana, reforzar la seguridad vial y acompañar el desarrollo de cada barrio de la ciudad” se indica en informe de prensa.