Sofocan incendio en basural

La quema de residuos domiciliarios en una de las cavas contaminó el medio ambiente al generarse una inmensa columna de humo grisáceo que cruzó la Ruta Provincial Nº 12 que lleva a Cañadón Seco, empujada por el viento que provenía del sector este.
Para sofocar las llamas se utilizó una máquina pala cargadora y a menos una unidad de bomberos para completar la tarea.
Se desconoce el origen del fuego pero se presume que pudo haber sido a consecuencia del ingreso de personas que se dedican al cirujeo y encienden fogatas para separar cables de cobre y otros materiales de elementos plásticos.