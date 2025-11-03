Balearon a un hombre en complejo de cabañas

El violento suceso se registró en la avenida costanera de Caleta Olivia. La policía procura identificar a dos individuos que escaparon en una camioneta.

De acuerdo al informe dado a conocer por el área de comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial, alrededor de la 1:15 del sábado pasado un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un robo calificado en de las cabañas del complejo ubicado en la avenida Costanera al 1.600 (foto).

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de un hombre de aproximadamente 39 años con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. De acuerdo con el testimonio de la mujer que lo acompañaba, dos individuos encapuchados ingresaron al domicilio llevando armas de fuego y amenazando a los moradores.

Uno de los agresores sustrajo la llave de un vehículo marca Fiat modelo Kinetic, que se hallaba estacionado en el exterior, efectuando posteriormente disparos hacia la vivienda antes de huir junto a su cómplice en una camioneta de color oscuro.

Uno de los balazos impactó en una pierna del hombre que se hallaba en la cabaña, el cual fue trasladado al Hospital Zonal en una ambulancia del mismo nosocomio, encontrándose fuera de peligro.

En el sitio se realizaron las diligencias de rigor, con intervención del personal de la División Gabinete Criminalístico, procediéndose al secuestro de muestras hemáticas, restos plomizos y un proyectil. Asimismo, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI) y se giraron las actuaciones al Juzgado de Instrucción N° 1.