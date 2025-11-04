Organizado por el Consejo Provincial de Educación (CPE), este martes dio comienzo en Caleta Olivia el Encuentro Provincial de Alfabetización Plen@ en el Nivel Inicial y sus Modalidades

El mismo se desarrolla en el edificio del gremio de los petroleros jerárquicos y cuanta con una amplia participación de equipos directivos, supervisores, docentes y de estudiantes del IPES.

La propuesta constituye un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva, que pone en el centro la alfabetización como derecho y herramienta fundamental para el desarrollo personal, social y cultural desde los primeros años.

En el acto de apertura estuvo presente la titular del CPE, Iris Rasgido; la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera; la directora Provincial de Nivel Inicial, Mariana Nazzi; el director General de Educación Especial, Claudio Burgos; la directora General Regional Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo; junto a equipos técnicos, supervisores y coordinadores pedagógicos.

Las autoridades de la cartera educativa brindaron palabras de bienvenida a los participantes, resaltando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las trayectorias educativas y garantizar el acceso equitativo al conocimiento desde los primeros años.

En este contexto, la dra. Celia Rosemberg, reconocida investigadora del CONICET y referente nacional en alfabetización inicial, abordó la temática de “La evaluación de la alfabetización en el Nivel Inicial”.

A lo largo de la jornada, los participantes compartieron experiencias institucionales y estrategias pedagógicas vinculadas a los lineamientos del Plan Plen@, fomentando la innovación, la inclusión y la colaboración entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Además, diferentes jardines de infantes y modalidades educativas presentan sus proyectos alfabetizadores, evidenciando el compromiso y la creatividad de los equipos docentes.