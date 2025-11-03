El acto protocolar, encabezado por el intendente Pablo Carrizo, se realizó a media mañana de este lunes en el mástil central de la costanera de Caleta Olivia.

Comenzó el mes del aniversario con izamiento de la bandera local

Fue izada la bandera que identifica a la ciudad de Caleta Olivia, creada hace 17 años. De esta manera comenzaron los actos institucionales conmemorativos al 124ª aniversario de la fundación de la ciudad que se cumplirá el 20 de noviembre.

La propuesta, impulsada por la Supervisión de Protocolo, contó con la participación de funcionarios del gabinete municipal, la diputada provincial Patricia Urrutia, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde, la artista plástica Verónica Díaz Lafourcade, creadora del diseño de la bandera local, veteranos de Guerra de Malvinas y vecinos en general.

En este marco, la supervisora de Protocolo, Rebeca Fernández, subrayó el objetivo de poner en valor este símbolo tan importante de identidad a través de estas acciones compartidas junto a la comunidad.

“Es un izamiento que hemos realizado hoy para poner en alto nuestra bandera de Caleta Olivia; para mostrar que de esta manera abrimos nuestro mes aniversario de noviembre”, expresó.

Finalmente, invitó a los vecinos e instituciones a sumarse a la celebración exhibiendo este importante símbolo en distintos espacios, compartiendo y valorando lo que representa para toda una comunidad.