El intendente supervisó cisternas y la distribución gratuita de agua

Continúa el trabajo mancomunado para dar cumplimiento al plan de contingencia para la distribución gratuita de agua en Caleta Olivia con la vigencia la Emergencia Hídrica declarada por Decreto 3030/25.

El propio intendente Pablo Carrizo recorrió el sábado las principales cisternas de la ciudad para verificar si estaba ingresando agua para normalizar el suministro a los barrios e inspeccionó los cargaderos de camiones.

Ene se punto volvió a aclarar que solo pueden abastecerse los camiones municipales, de la empresa Servicios Públicos (propios y contratados) y los que pertenecen a particulares, en todos los casos para distribución gratuita ya que, por ahora no está permitida la venta.

Por la tarde mantuvo una reunión con los camioneros que aceptaron sumarse a este operativo, a quienes se les compensa el servicio con vales de combustible y además se les otorgaría otros beneficios.

En tanto, a través de la oficina de prensa de la comuna se hizo saber que se intensificaron las acciones para asegurar que el recurso llegue de manera gratuita a los hogares, priorizando especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Este despliegue, coordinado desde el Ejecutivo Municipal, se lleva adelante gracias al acompañamiento de SPSE y al compromiso de las empresas que se suman con sus unidades a la distribución sin costo alguno para los vecinos.

El intendente Carrizo supervisa de manera permanente el operativo, reforzando la organización de los recorridos y optimizando los tiempos de respuesta.

Asimismo, la municipalidad recuerda que la asistencia con camiones cisterna es gratuita y se mantiene activa durante toda la jornada. Además, se continúan recepcionando pedidos y canalizando las solicitudes de los sectores que registran mayor cantidad de días sin agua.

El municipio agradece la colaboración de las instituciones participantes y solicita a la comunidad comprensión y solidaridad en este contexto, mientras se continúa trabajando para restablecer el servicio de manera estable