Estalló Halloween con personajes mitológicos y del mundo moderno

La fiesta pagana que tiene su origen en la cultura celta y con el transcurrir del tiempo se fue extendiendo por todo el mundo, tuvo este viernes un masivo protagonismo de niños, jóvenes y adultos en Caleta Olivia.

El aluvión de personajes mitológicos y modernos, en su mayoría tenebrosos pero de carácter risueño, motivó que el municipio tuviera que convertir en peatonales los trayectos céntricos de las avenidas San Martín e Independencia hasta prácticamente entrada la noche.

Decenas de comercios ya habían preparado sus vidrieras con réplicas de calabas, telas de araña, murciélagos brujas y otras figuras que en otros tiempos hubieran infundido miedo.

Además, se proveyeron de cientos de kilos de caramelos para entregar a los niños que llevaban canastitas y ahora ya ni siquiera tenían necesidad de pronunciar la tradicional frase “dulce o truco”.

Halloween surgió en Irlanda para marcar el fin de una etapa de cosecha y su leyenda refiere que aparecieron siniestras figuras, convirtiéndose en una tradición risueña que fue llevada por inmigrantes irlandeses a Estados Unidos y Canadá, tras lo cual otros países la fueron adoptando de acuerdo a sus idiosincrasias, pese a que en un principio era vista de manera bien vista por algunas religiones.

De esta manera, al igual que en otras ciudades de Argentina, en Caleta Olivia se mostraron tanto personajes mitológicos de terror como otros modernos que, con su cuota de humor, hicieron olvidar por algunas horas al crisis económica que afronta gran para de la sociedad.

BRUJOS2 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

BRUJOS3 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

BRUJOS4 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

BRUJOS5 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.