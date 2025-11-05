Dos allanamientos por robo a mano armada en una vivienda

Personal policial de la DDI allanó el martes dos domicilios particulares en Puerto Deseado en el marco de una investigación vinculada a un robo calificado perpetrado en esa misma localidad.

El hecho delictivo se produjo alrededor de las 22:30 del 18 de octubre, cuando tres personas encapuchadas ingresaron de manera violenta a una vivienda del casco urbano, sorprendiendo a su morador.

Uno de los autores portaba un arma de fuego con la cual intimidó a la víctima, mientras los restantes sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos un televisor, un teléfono celular y varias plantas de cannabis cultivadas de manera legal, dado que el damnificado contaba con la autorización correspondiente emitida por el REPROCANN.

A partir de las tareas investigativas desplegadas por el personal de la DDI, se logró reunir información relevante que permitió identificar a uno de los posibles autores, un hombre de mayor de edad, con domicilio en el Barrio 50 Viviendas, así como también establecer la participación de un vehículo marca Orion GL color rojo, utilizado presumiblemente para huir del lugar del hecho.

Con los elementos probatorios obtenidos, el Juzgado de Instrucción Penal de Puerto Deseado otorgó las órdenes de allanamiento, requisa personal y vehicular, diligencias que fueron ejecutadas a partir de las 12:20 horas en dos inmuebles: uno ubicado sobre calle Osvaldo Bayer, entre Patagonia y Reconquista, y otro en el Barrio 50 Viviendas.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la DDI Puerto Deseado, bajo la supervisión del Ministro de Seguridad de la Provincia, Pedro Prodromos, y del comisario mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

Durante el desarrollo de las medidas judiciales, en el primer domicilio se identificó al principal sospechoso, quien fue notificado de su situación procesal, sin hallarse elementos de interés inmediato.

En tanto, en la segunda vivienda, ocupada por familiares del mismo, se procedió al secuestro de municiones de distintos calibres, un arma de fuego tipo revólver, un televisor, balanzas de precisión, una consola de videojuegos con accesorios y hojas vegetales similares a cannabis sativa, entre otros objetos de interés que serán peritados en el marco de la investigación.

AGREDEN A POLICIA

Cabe mencionar que durante el procedimiento, una adolescente de 16 años que se encontraba en el lugar adoptó una actitud agresiva hacia el personal policial, intentando entorpecer el accionar de la fuerza.

En el forcejeo, una efectivo policial sufrió lesiones leves en el rostro, motivo por el cual se iniciaron actuaciones judiciales por “Atentado y Resistencia a la Autoridad”, con intervención del magistrado competente.

Finalizadas las diligencias, el juez interviniente dispuso que el hombre identificado fije domicilio en la causa en curso, mientras que las sustancias vegetales incautadas fueron remitidas a la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia para su análisis y evaluación legal correspondiente.

Las tareas se llevaron a cabo con el apoyo operativo de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, DDI Pico Truncado y División Comisaría Puerto Deseado, concluyendo las mismas sin mayores incidentes y con resultados positivos en el marco de una investigación que continúa en desarrollo, orientada a determinar la identidad y participación de los restantes involucrados.