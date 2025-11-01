Investigan al psicólogo e influencer "Dr. Chinaski"

La Justicia de Paraná abrió una causa penal de oficio contra Javier Pérez, conocido como “Dr. Chinaski”, tras la difusión de testimonios y denuncias por presuntos delitos sexuales y abuso de poder vinculados a la Facultad de Humanidades de la UADER. La universidad también activó su protocolo interno y una investigación administrativa.

La Fiscalía Pública de Paraná inició una investigación penal contra el psicólogo e influencer Javier Pérez, popularmente conocido como “Dr. Chinaski”, luego de que se difundieran acusaciones por presuntos episodios de violencia de género, conductas inapropiadas y posibles delitos sexuales vinculados a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Según confirmaron fuentes judiciales, la causa se abrió de oficio y de manera paralela a una investigación interna impulsada por la universidad, que emitió un comunicado tras conocerse los hechos. La pesquisa judicial busca determinar si existieron delitos de índole sexual o situaciones de abuso de poder dentro del ámbito académico.

En ese marco, la Unidad Fiscal de Género de Paraná instó a que toda persona con información relevante se acerque a la Oficina de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, ubicada en Santa Fe 290, garantizando absoluta confidencialidad para quienes aporten testimonios.

Por su parte, la UADER informó que activó el protocolo institucional vigente desde 2016, destinado a acompañar, orientar y facilitar derivaciones judiciales en casos de violencia o abuso. Además, dispuso el inicio de una sumaria información interna para reunir antecedentes y establecer posibles responsabilidades dentro de la facultad. “Desde la FHAyCS ratificamos nuestro compromiso y responsabilidad institucional con esta temática”, señaló la casa de estudios en un comunicado oficial.

La controversia pública se desató luego de que Pérez realizara comentarios misóginos y sexualmente inapropiados durante el programa de streaming La barbería de Choy. En esa emisión, el psicólogo afirmó: “Ponerla es lo más fácil que hay. Es más fácil ponerla que pedir una pizza. Los psicoanalistas lidiamos con eso permanentemente porque, cada vez que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”.

El influencer agregó que atravesó esa situación “muchas veces” y sostuvo que un analista podría “descender del nivel analítico” y mantener relaciones con una paciente si lo hiciera “prolijamente”.

Tras la viralización del fragmento, surgieron testimonios y denuncias públicas. El periodista Pablo Layus difundió el relato de una mujer que se presentó como ex paciente de Pérez, quien afirmó haber sido maltratada verbalmente por el profesional: “Un día me dijo que era estúpida y que no sabía cómo tratarme por el nivel de idiotez que yo tenía”. Según Layus, la denunciante manifestó “un gran alivio” al ver que los hechos comenzaron a conocerse públicamente.

Tanto la Justicia como la UADER continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar la magnitud de los hechos y las eventuales responsabilidades penales y administrativas.