Un nuevo escándalo sacude al Poder Judicial. El protagonista: Fabricio Sachi, fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, quien fue filmado durante un control de tránsito en Comodoro Rivadavia negándose a realizar el test de alcoholemia e increpando con tono soberbio a los agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

"Mandame la multa a casa": escándalo por un fiscal que se negó al test de alcoholemia

El hecho ocurrió en la noche del martes, en un operativo de rutina en la intersección de Alvear y Necochea, cuando personal de APSV detuvo un vehículo para solicitarle al conductor que se sometiera al test obligatorio. Pero lo que parecía un control más, escaló en segundos.

“No me tutees, bajame el tono”

En el video —registrado por los propios agentes y luego viralizado— se ve al fiscal visiblemente alterado bajando de su vehículo. “No me tutees, ¿quién sos vos para hablarme así?”, lanza apenas es abordado.

Acto seguido, ante la solicitud del test, Sachi se niega rotundamente:

“No voy a hacer el test, me parece una ver… Mandame una multa a casa”, dice sin filtro.

Pero no se quedó ahí. En un tono amenazante, intenta revertir el control con denuncias cruzadas:

“Quiero denunciarlo por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”, lanza contra los efectivos, intentando hacer pesar su rol dentro del Ministerio Público.

El video estalló en redes y crece el repudio

Las imágenes, compartidas inicialmente por medios locales y luego replicadas en redes sociales, desataron una ola de repudio generalizado. Miles de usuarios en X (ex Twitter), Instagram y Facebook exigieron sanciones ejemplares contra el funcionario judicial.

Muchos apuntaron al doble discurso de quienes deberían dar el ejemplo, mientras otros recordaron que negarse al test de alcoholemia es una infracción grave, equiparable a dar positivo.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte del Ministerio Público Fiscal ni de organismos de control judicial. Sin embargo, la presión pública crece y se espera que se inicie un sumario administrativo, al menos por la conducta ética y la infracción a la ley de tránsito.