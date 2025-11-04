Atacó a cadenazos a una chica de 14 años en una escuela

La violencia rompió otro límite en la localidad bonaerense de Junín en donde una alumna terminó en el hospital después de que la mamá de una de sus compañeras la atacara a cadenazos en pleno salón.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria 16 y según trascendidos, el conflicto comenzó el lunes de la semana pasada, en la parada de colectivos cercana al colegio, entre dos alumnas del establecimiento que concurren a diferentes cursos de la y habría sido el detonante que llevó a la madre de una de ellas a entrar al día siguiente por la mañana al edificio, dirigirse directamente a una de las aulas y atacar a la menor.

Si bien en un primer momento la información daba cuenta de que el ataque de una mujer adulta contra la estudiante se había registrado en el acceso del establecimiento ubicado sobre calle Sadi Carnot, la realidad es que todo ocurrió dentro de un aula del edificio escolar.

Según consta en la denuncia radicada en sede policial, entre las 7:40 y las 8 de la mañana, la víctima ingresó a la Escuela y cuando llegó al aula, una compañera le avisó que una mujer la estaba buscando y que le quería pegar. En ese momento entra en el salón la mujer, gritándole: “qué problema tenés con mi hija”, golpéandola en la cara.

La menor de 14 años intentó defenderse mientras recibía golpes en la cabeza, los brazos y las piernas. No obstante, lo peor llegó después, cuando la hija se acerca a su madre y le da una cadena quien continúa gritando y pegándole a la adolescente y comienza además a golpearla con la cadena en la cabeza, golpes que le produjeron cortes en el cuero cabelludo.

Los testigos aseguraron que la agresora le dijo: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Luego de esos momentos de agresión, aparece una maestra que logra separarlas y pedirle a la mujer que se retire del establecimiento. La víctima pidió ayuda a su mamá llamándola desde el teléfono de una compañera para que pida una ambulancia. A esa hora, los directivos de la escuela no se encontraban y, según se denunció, “los maestros no querían llamar a la ambulancia”.

Fue la madre quien, una vez en el colegio llamó al SAME y al personal policial. Al revisarla, el personal sanitario decidió trasladar a la víctima junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para otros controles.

La familia contó que su hija "sigue monitoreada por profesionales de la salud, para evitar cualquier complicación posterior debido a los golpes de cadena recibidos en su cabeza".

Cabe agregar que la agresión quedó registrada por testigos presenciales del hecho y se cree que esas imágenes ya estarían en poder de la justicia. Se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

Mientras tanto, la familia de la víctima está ocupada y preocupada por las lesiones de la menor y, más aún, en asegurar la integridad física de ella de ahora en adelante en la Escuela.