Se corta el agua por 24 horas en zona norte

La SCPL informó que este martes se interrumpe el suministro en la Zona Norte y mañana en las zonas Sur y Central.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) ratificó que este martes 4 de noviembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpe el suministro de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, mañana miércoles 5 de noviembre, la medida afectará a las zonas Sur y Central, también desde las 18 horas y por 24 horas.

El corte programado tiene como finalidad recuperar las reservas de Puesto La Mata, esenciales para garantizar el normal funcionamiento del sistema de distribución.

Desde el Departamento de Saneamiento explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene constante durante todo el año, salvo en casos excepcionales como turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, lo que varía significativamente es el consumo, que se incrementa durante el verano debido a las altas temperaturas y al mayor uso domiciliario.

“El aumento del consumo en verano supera la capacidad del sistema y obliga a programar cortes para equilibrar reservas. En invierno, la menor demanda permite sostener el suministro normal”, detallaron desde la cooperativa.

Finalmente, se recordó a la comunidad que el uso responsable del agua no es una opción, sino una necesidad, e instaron a cuidar cada gota para contribuir al funcionamiento sostenible del servicio.