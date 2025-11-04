Othar supervisó los trabajos del nuevo colector cloacal: "Una obra fundamental"

El intendente Othar Macharashvili recorrió la obra del colector cloacal de la calle Concejal Ávila, una infraestructura clave que beneficiará a más de 1.400 familias de Los Bretes, Fracción 14, Fracción 15 y Cordón Forestal. El proyecto se ejecuta junto a la SCPL, con fondos municipales, y forma parte del plan integral de ordenamiento urbano impulsado por la actual gestión.

La construcción del colector cloacal de la calle Concejal Ávila avanza en la zona sur de Comodoro Rivadavia, en el marco de un proyecto que apunta a mejorar la infraestructura de saneamiento y a garantizar el acceso a un servicio básico esencial para miles de familias. La obra se ejecuta mediante un convenio entre la Municipalidad y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), bajo un sistema de cooperación técnica que permite optimizar recursos y garantizar eficiencia.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Othar Macharashvili supervisó los avances junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; los subsecretarios Walter Navarro y Clarisa Méndez; el concejal Ariel Montenegro; el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi; y representantes vecinales de los barrios beneficiados.

Macharashvili destacó que se trata de una obra que “debía ejecutarse en 2022, pero su financiamiento quedó paralizado”. Explicó que, ante esa situación, el Municipio logró destrabar el proyecto y acordar con la SCPL su finalización con fondos municipales. “El objetivo es dar respuestas concretas a los vecinos y avanzar con una infraestructura que es clave para la zona sur”, sostuvo el jefe comunal.

Sin título-1

DESARROLLO Y TRABAJO CONJUNTO

El intendente resaltó que el proyecto beneficiará directamente a más de 1.400 familias de los barrios Los Bretes, Fracción 14, Fracción 15 (Acceso Sur) y Cordón Forestal, sectores con alto crecimiento poblacional y demandas históricas de servicios básicos. “Es una obra muy necesaria, ya que será la descarga de todos los puentes cloacales de las zonas circundantes”, explicó Macharashvili.

Asimismo, adelantó que “dentro de 15 días comenzará la construcción de la planta de bombeo de Los Bretes, para evacuar los efluentes cloacales de ese barrio y generar una solución definitiva”.

El jefe comunal valoró la articulación con la SCPL y puso en relieve la importancia del trabajo coordinado con las vecinales. “Estamos haciendo un gran trabajo conjunto que también se extiende al barrio Radio Estación, donde estamos avanzando para brindar servicio a casi 680 lotes que estaban sin cobertura”, precisó.

Por su parte, el secretario Fernando Ostoich destacó el acompañamiento de la cooperativa y de los vecinos: “Muchos se acercaron a agradecer y a expresar su satisfacción. Esta obra es muy esperada y va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de toda la comunidad”, señaló.

A su vez, Franco Domizzi, presidente de la SCPL, explicó que el plazo de ejecución es de 200 días corridos, y que los trabajos se realizan en una zona “topográficamente compleja”, debido a los niveles de napas y la acumulación de agua en época invernal. “Pese a las dificultades técnicas, estamos frente a una obra que aportará soluciones estructurales y permanentes”, afirmó.

Sin título

EL PRESENTE Y LA RESPUESTA DE LOS VECINOS

El avance del colector cloacal representa un cambio significativo para la zona sur, donde las demandas de infraestructura se acumularon durante años. Los referentes barriales destacaron la importancia del proyecto y la articulación con el Municipio.

Armando Zárate, de la Comisión de Vecinos de Fracción 14 y 15, expresó su satisfacción: “Es una obra que esperábamos hace mucho tiempo. Se trabajó en conjunto con el Municipio y con la Intendencia, y hoy es una realidad. Estamos muy conformes y celebramos que se mantenga la continuidad de los trabajos”.

Del mismo modo, Jorge Levié, presidente de la Asociación Vecinal de Los Bretes, valoró el impacto del proyecto en el saneamiento urbano: “Para nosotros es una obra fundamental, porque se trata de un servicio básico que mejora la calidad de vida. Mientras más pronto se complete, será mejor para los barrios y para toda la ciudad”.

Con obras como esta, el Ejecutivo municipal refuerza su compromiso con la planificación y el desarrollo urbano de Comodoro Rivadavia, priorizando las inversiones en infraestructura esencial y garantizando soluciones duraderas para los vecinos.