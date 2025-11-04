El nuevo punto de venta está ubicado en calle Tito Stelmastuk 859, en el corazón del barrio René Favaloro, con horarios de atención pensados para la comodidad de todos. Celebra la semana de apertura con descuentos y regalos imperdibles.

Anafer expande su compromiso con la calidad: nueva sucursal en Km 12

La reconocida empresa comodorense Anafer SA, con una trayectoria de 58 años siendo pionera en la ciudad, sigue expandiendo su compromiso con la calidad y el servicio. Hoy celebra la esperada apertura de su nueva sucursal, llevando la frescura y pureza de sus productos a los vecinos de Kilómetro 12 y zonas aledañas.

Ubicación estratégica y horarios extendidos: el nuevo punto de venta está estratégicamente ubicado en calle Tito Stelmastuk 859, en el corazón del barrio René Favaloro. Y los horarios de atención están pensados para la comodidad de todos:

. Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.

. Sábados: 10:00 a 18:00.

CALIDAD GARANTIZADA

Anafer Bajo Normas Ivess no es solo una marca, es un sello de confianza. La empresa se consolida como un ejemplo de empresa familiar profesionalizada que ha hecho de la calidad su pilar fundamental.

Este año cumple 58 años de vida en Comodoro Rivadavia, un hito que acompañan con certificaciones de primer nivel:

. Cuentan con la certificación en normas de calidad IVESS desde la década del 90.

. Su Sistema de Gestión de la Calidad está certificado bajo la rigurosa norma IRAM-ISO 9001:2015.

Estos logros aseguran que cada bidón y cada producto que llega a su mesa cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad.

DESCUENTOS Y REGALOS IMPERDIBLES

Para celebrar este importante lanzamiento, Anafer SA preparó una semana de apertura espectacular que nadie se puede perder. Acércate al nuevo local en Km 12 y aprovecha:

. Extraordinarias promociones con hasta el 50% de descuento en productos seleccionados.

. Participación en sorteos con fantásticos premios.

. La oportunidad de llevarte un bidón de 20 litros bajo sodio ¡totalmente gratis! (Promoción válida hasta agotar stock).

No dejes pasar la oportunidad de conocer la nueva sucursal y experimentar por qué Anafer ha sido el agua de elección de los comodorenses durante casi seis décadas. Te esperan en Tito Stelmastuk 859.