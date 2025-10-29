Avanza a buen ritmo la obra de pavimentación en barrio Don Bosco

Las tareas incluyen la pavimentación y la construcción de cordones cuneta en 9 cuadras de este importante sector de Km. 8. La inversión supera los 800 millones de pesos. Othar supervisó los trabajos y remarcó “la importancia de avanzar en el ordenamiento de la trama urbana en cada rincón de Comodoro”.

Este martes, el intendente Othar Macharashvili, recorrió y analizó junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, y los subsecretarios Walter Navarro y Clarisa Méndez, los avances de la obra de pavimentación en barrio Don Bosco, iniciada recientemente.

Al respecto, Macharashvili indicó que “esta obra se lleva a cabo en un barrio del IPV que se instaló hace 14 años; hoy, desde el Municipio, estamos ejecutando el pavimento de todo este sector a muy buen ritmo. Esto va de la mano con un eje de nuestra gestión, que es avanzar en el ordenamiento de la trama urbana en cada rincón de Comodoro”.

Asimismo, el jefe comunal destacó que, a pesar del difícil contexto económico actual, “seguimos avanzando con obras, a partir de fondos provenientes de los impuestos de todos los comodorenses. Le pedimos a los vecinos, que tengan un poquito de paciencia, porque vamos a ir llegando a cada uno de los barrios, cumpliendo con todo lo proyectado”.

PAVIMENTO CON FONDOS PROPIOS

Con un presupuesto de más de 800 millones de pesos, la obra que inició el 29 de septiembre con un plazo de ejecución de 120 días corridos, contempla tareas de pavimentación y construcción de cordones cuneta en 9 cuadras del barrio Don Bosco, (desde la manzana 7 a la 13).

En ese marco, Ostoich, valoró que los trabajos “ya cuentan con un gran grado de avance, por lo que estamos contentos con la manera en la que se están llevando adelante. Este tipo de obras son importantes, porque le cambian la calidad de vida al vecino, sobre todo en la situación difícil que atraviesa el país a nivel económico”.

“Todas las obras en las que estamos avanzando, se están ejecutando con presupuesto municipal, es decir, con fondos de todos los comodorenses que aportan con sus impuestos y hacen un esfuerzo enorme para poder afrontarlos día a día. Entendemos esto y lo tomamos con la responsabilidad que corresponde”, concluyó el funcionario.