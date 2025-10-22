Empezó la obra del colector cloacal Concejal Avila

Los trabajos se ejecutan mediante un convenio entre la Municipalidad y la SCPL. Beneficiará a 1.400 vecinos que residen en Acceso Sur, Los Bretes y Cordón Forestal.

Como continuidad de la política de ordenamiento que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, este miércoles comenzó la ejecución del colector cloacal de la calle Concejal Ávila, una obra esperada por los vecinos de Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15 (Acceso Sur) y Cordón Forestal que beneficiará a más de 1400 familias y mejorará la calidad de vida de todo el sector.

El proyecto se ejecuta mediante un convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), bajo un sistema de cooperación que permite optimizar recursos y garantizar mayor eficiencia técnica, al ser el propio prestador del servicio quien ejecuta la obra y supervisa los trabajos.

Durante la recorrida, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de los trabajos, indicando que “estamos contentos de dar inicio a esta obra tan esperada por los vecinos de Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15”.

“En el día de hoy, estamos realizando un relevamiento de las cañerías existentes y destapando las bocas de registro para verificar su estado y recircular los caños nuevamente, en caso de ser necesario”. Agregó que “es una obra muy esperada por esta zona que tiene napas altas y afloramientos ya que con esto se podrá resolver gran parte de esa problemática”.

El funcionario valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la SCPL y subrayó que este tipo de convenios “genera un círculo virtuoso que permite que las cosas sucedan, lo que beneficia a ambas instituciones pero principalmente a los vecinos que mejoran su calidad de vida”.

“Estos convenios permiten que la obra sea más económica; que el prestador del servicio supervise los trabajos y que no haya vicios ocultos al momento de operar. Entonces, es mejor para la ciudad, para el vecino, para la Municipalidad y para la SCPL”, sostuvo.

Además, Ostoich recordó que esta obra se enmarca en un esquema de infraestructura integral que incluye el colector cloacal de la calle 748 -ejecutado con fondos municipales- y nuevas obras de gas y saneamiento en la zona de Cancha Belgrano y barrios aledaños.

UNA OBRA DE ALTA COMPLEJIDAD TECNICA

Por su parte, el gerente de Saneamiento de la SCPL, Adolfo Carrizo, explicó que el trabajo “presenta una alta complejidad técnica porque la zona tiene napas muy elevadas y mucho barro, lo que nos obliga a realizar un intenso cambio de suelo y utilizar materiales de cantera para estabilizar el terreno”.

En el lugar se instalarán cañerías de 315 y 355 milímetros de diámetro que conformarán el sistema de transporte cloacal hacia Fracción 14. “La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 150 días, en el marco de un convenio con el Municipio, aunque podría extenderse según las condiciones climáticas”, detalló al añadir que “ya se trabaja en la reparación de bocas de registro, el reemplazo de tapas y marcos, y los cateos de las cañerías existentes para garantizar el correcto funcionamiento de la red”.

COMO SERA LA OBRA

El proyecto contempla la construcción de la red cloacal sobre la calle Concejal Ávila, con un tendido de un colector cloacal de PVC DN 355 mm, cuya traza se extiende sobre calle Concejal Ávila, que tiene como función captar y transportar los efluentes provenientes del sector denominado Fracción XIV y XV (Acceso Sur), además de recibir caudales provenientes de redes proyectadas y ejecutadas en los barrios Los Bretes y Cordón Forestal.

La obra incluye la instalación de bocas de registro y el enlace con la red existente en la intersección de Juan Corti y avenida Chile, vital para cerrar el circuito de recolección y permitir el funcionamiento pleno del sistema. Además, contempla la construcción de una estación de bombeo de líquidos cloacales, que permitirá impulsar los efluentes hacia el colector DN 355 mm. sobre calle Concejal Ávila. Las obras superan los 1500 millones de pesos.

Con el inicio del colector cloacal de Concejal Ávila, el Municipio y la SCPL ratifican su compromiso de avanzar en obras estructurales que mejoren la salubridad urbana y la calidad de vida, fortaleciendo la infraestructura de servicios en uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.