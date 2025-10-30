Festival solidario para ayudar a músicos tras el robo de sus instrumentos

Tras el robo de sus trombones, Nicolás Digorado y Juan Pablo Zambrano organizaron un festival de jazz solidario que se realizará el sábado 8 de noviembre en El Sótano Pub.

Los músicos comodorenses Nicolás Digorado y Juan Pablo Zambrano fueron víctimas de un robo durante la noche del domingo 26 de octubre, cuando desconocidos rompieron los vidrios de un automóvil y sustrajeron dos trombones, instrumentos fundamentales para su actividad artística.

Ambos expresaron su tristeza por lo ocurrido, señalando que los instrumentos eran mucho más que una herramienta de trabajo. Lejos de quedarse paralizados por la pérdida, decidieron responder con arte. Por eso, organizaron un Festival de Jazz solidario, cuyo objetivo será recaudar fondos para comprar nuevos trombones y continuar con sus proyectos musicales.

El evento se realizará el sábado 8 de noviembre, de 19:30 a 00:00, en El Sótano Pub (Av. San Martín 239). La entrada será a contribución voluntaria, con un valor sugerido de $10.000, y el espectáculo será apto para todo público (ATP).

Digorado y Zambrano destacaron la solidaridad que recibieron tras el robo. “Queremos dar el mejor show posible para todos los que nos apoyaron con palabras, donaciones y gestos de aliento. Agradecemos de corazón a El Sótano por brindarnos el espacio y a todas las personas que nos acompañan en este momento difícil”, expresaron en redes sociales.