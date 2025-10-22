Se llevó a cabo el encuentro Book Tok: "Leer Nos Mueve, Leer Nos Cambia"

Más de 150 estudiantes de seis escuelas participaron del Encuentro Book Tok, organizado por la Secretaría de Cultura. El evento tuvo como eje la obra Tu amigo invisible y buscó fomentar la lectura y la creatividad entre adolescentes.

Comodoro Rivadavia fue escenario del Encuentro Book Tok: “Leer nos mueve, leer nos cambia”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura del Municipio con el objetivo de acercar la literatura a los jóvenes y promover el hábito de la lectura. Más de 150 estudiantes de seis escuelas locales participaron de esta jornada, que tuvo como invitado especial al escritor Santiago Speranza, una de las voces más destacadas de la literatura juvenil argentina.

Con tan solo 23 años, Speranza ha publicado nueve obras y es reconocido por su estilo cercano y auténtico, que conecta con el universo adolescente. Además, es creador del podcast “Te lo dice un despeinado” y fue autor colaborador en la serie de Disney+ “Entrelazados”. Durante el encuentro, el joven escritor compartió con los estudiantes su libro Tu amigo invisible, obra que fue trabajada previamente en las aulas de las escuelas participantes.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, quien destacó la relevancia de iniciativas que integren lectura, escuela y comunidad.

“Para nosotros es un placer tener a todas estas escuelas aquí, que se han acercado a través del trabajo tan valioso que están realizando los docentes. El Municipio ha hecho un esfuerzo para que todos los estudiantes puedan llevarse el libro, leerlo y compartirlo con sus padres. Esto forma parte del compromiso del Estado con la cultura y la educación”, señaló Peralta.

La funcionaria subrayó además el valor de la presencia de un autor joven: “Tener la posibilidad de dialogar con un escritor cercano a su edad es una manera de motivarlos a seguir leyendo. Estoy segura de que esta charla y el trabajo con Tu amigo invisible serán una experiencia enriquecedora para todos ustedes.”

Por su parte, Speranza remarcó el papel transformador de los libros, especialmente en un contexto dominado por las nuevas tecnologías: “Los libros abren las puertas a la creatividad, la imaginación y, además, son un refugio cuando queremos escapar de la realidad. Es muy fuerte que los chicos de hoy estén leyendo un libro argentino y trabajando con él en el aula. Yo fui ese adolescente que hubiera soñado con poder leer una historia sobre nuestra realidad y conocer a su autor”, expresó.

Durante la jornada, los estudiantes recibieron ejemplares de Tu amigo invisible y participaron en actividades grupales junto a sus docentes. El encuentro tendrá su cierre el próximo 12 de noviembre, cuando los jóvenes presenten sus propios finales para la historia, a través de expresiones artísticas como teatro, música y artes visuales.

Con propuestas como esta, Comodoro reafirma su compromiso con la lectura como herramienta de transformación y encuentro, haciendo de la palabra escrita un espacio de creatividad compartida.