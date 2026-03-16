Peralta: "el movimiento murguero es muy fuerte en Comodoro"

La secretaria de Cultura se expresó en el marco de la capacitación "Aproximación a la Murga Metropolitana y Argentina", a cargo de Ariel Prat.

La capacitación del último fin de semana abordó el origen de la murga porteña y argentina, su baile, ropa, bombo y parentesco con el tango y la milonga. Prat, con una extensa experiencia en el género, compartió su conocimiento y pasión por la murga, destacando su importancia como patrimonio cultural argentino.

Al respecto, la secretaria de Cultura municipal, Liliana Peralta, subrayó que “el movimiento murguero es muy fuerte en nuestra ciudad y acompañar con estas capacitaciones es potenciar la construcción de la identidad nacional desde la música popular y callejera con proyección internacional”.

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“Sabemos que nuestras murgas son de gran impacto cultural en la ciudad y justamente estamos acompañándolos para que potencien la creatividad con nuevas herramientas en música y baile”, dijo la funcionaria y agregó que “agradecemos a Ariel Prat por compartir su experiencia con nosotros, y esperamos que esta capacitación sea el comienzo de un nuevo capítulo en la promoción de la cultura popular argentina".

Por su parte, el músico Ariel Prat celebró el acompañamiento del Estado y destacó que “el género se mantiene vivo por las políticas públicas que sostienen estos movimientos y los acompañan”.

ALCANCE REGIONAL

La capacitación, además, contó con la participación de las murgas de Caleta Olivia, Sarmiento y Pico Truncado. Al respecto, Ivana Moreno, directora de la murga “Fuerza Sureña” de Sarmiento comentó que “fue una gran oportunidad, los integrantes aprendieron mucho y la verdad el esfuerzo de venir tuvo sus frutos, ya que hoy los chicos se van con más conocimiento para aplicar en lo que estamos creando. Nuestra murga estuvo parada mucho tiempo y la verdad que esto nos dio un gran impulso para seguir”.