"Desde las cenizas": Una historia de amenazas, violencia y desengaños en un libro testimonial

La autora comodorense Claudia Lencina reconstruye en su obra un recorrido personal atravesado por conflictos judiciales, vínculos afectivos fallidos y un proceso de hostigamiento que incluyó el incendio intencional de su vehículo. El texto busca generar conciencia sobre las estafas emocionales y económicas, y reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia y el impacto del contexto social.

La publicación de Desde las cenizas (La verdad que ardió en silencio) marca un punto de inflexión en la vida de Claudia Lencina. La autora decidió plasmar en este libro una serie de experiencias personales que, según sostiene, combinan conflictos sentimentales, disputas patrimoniales, amenazas y un complejo proceso judicial que se extendió durante varios años en Comodoro Rivadavia.

El relato tiene su origen en 2020, cuando Lencina resolvió poner fin a una relación de pareja de muchos años. La separación implicó también una disputa por bienes en común, entre ellos un vehículo al que la escritora describe como su “primer gran patrimonio”. Según su testimonio, el proceso estuvo atravesado por desacuerdos económicos y situaciones de manipulación que derivaron en denuncias formales.

Tras independizarse y reorganizar su vida laboral como trabajadora autónoma, Lencina asegura haber comenzado a recibir hostigamientos vinculados a operaciones inmobiliarias y a la difusión de publicaciones en redes sociales. En ese contexto, relata haber conocido a personas que le ofrecieron negocios relacionados con la venta de terrenos, lo que derivó en nuevas tensiones cuando decidió retirarse al detectar presuntas irregularidades en la documentación de las propiedades.

A partir de ese momento —sitúa el episodio en marzo de 2023— comenzó una escalada de intimidaciones telefónicas y conflictos personales. La autora sostiene que estos hechos culminaron con el incendio intencional de su automóvil, ocurrido durante la madrugada mientras ella se encontraba en su vivienda. Según afirma, el ataque fue registrado por cámaras de seguridad de un vecino y posteriormente incorporado a la causa judicial.

El proceso investigativo, sin embargo, fue para Lencina “lento y frustrante”. En su libro describe supuestas fallas en la recolección de pruebas, demoras en la identificación del autor material y decisiones judiciales que, a su entender, dejaron responsabilidades sin determinar. Finalmente, uno de los implicados fue condenado por amenazas e incendio, aunque la escritora considera que el caso no logró esclarecer todas las responsabilidades.

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La experiencia, señala, tuvo consecuencias profundas en su vida personal y económica. Sin cobertura de seguro al momento del siniestro y con dificultades para sostener su actividad laboral, debió reorganizar sus ingresos y reconstruir su patrimonio. Paralelamente, atravesó nuevas rupturas sentimentales que, según reconoce, incidieron en su estado emocional y motivaron la escritura como forma de canalizar la angustia.

En ese sentido, Desde las cenizas no se limita a la crónica judicial. La obra incorpora reflexiones sobre la violencia simbólica en las relaciones afectivas, las estafas económicas y la vulnerabilidad de quienes atraviesan conflictos legales. También introduce una segunda parte orientada al crecimiento personal, donde la autora aborda temas vinculados al bienestar emocional, las terapias alternativas y la necesidad de reconstruir la autoestima tras experiencias traumáticas.

Con 52 páginas y una estructura dividida en capítulos breves, el libro propone una lectura ágil, pensada —según su autora— para que el lector pueda completarla en poco más de una hora. El objetivo central, afirma, es “sembrar conciencia” y demostrar que las crisis pueden transformarse en procesos de aprendizaje.

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Además, Lencina vincula su historia con un diagnóstico más amplio sobre la realidad social y económica. En su mirada, el incremento de los conflictos judiciales, las estafas y los episodios de violencia responden a un contexto de incertidumbre que atraviesa distintos niveles de la vida cotidiana. Por ello, considera fundamental fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones laborales de quienes intervienen en la administración de justicia.

Aunque reconoce que aún no pudo disfrutar plenamente la publicación —debido a que no realizó una presentación formal— la escritora ya trabaja en un nuevo proyecto literario. El segundo libro, adelantó, abordará otras experiencias personales y continuará explorando la relación entre vínculos afectivos, decisiones individuales y consecuencias sociales.

Lejos de definirse como una víctima, Lencina sostiene que su intención es exponer realidades que suelen permanecer en silencio. “Nadie sale ileso de la vida, pero algunos elegimos no quedarnos rotos”, resume como una de las ideas centrales que atraviesan su obra.

El lanzamiento de Desde las cenizas se inscribe así en un proceso personal de reconstrucción que combina escritura, actividades vinculadas al bienestar emocional y el desarrollo de proyectos independientes. Para su autora, el libro representa tanto una denuncia simbólica como una herramienta de superación, en un intento por transformar la experiencia del dolor en un mensaje de resiliencia.