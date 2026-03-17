El Encuentro del Libro Usado vuelve con dos jornadas de lecturas, talleres y presentaciones

La tradicional feria organizada por La Esfera Tejida se desarrollará el fin de semana en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”. Habrá más de 50 stands, actividades vinculadas a la poesía, talleres gratuitos y presentaciones de autores locales.

Este fin de semana la comunidad lectora de Comodoro Rivadavia tendrá una nueva oportunidad de reunirse en torno a los libros con una nueva edición del Encuentro del Libro Usado. La propuesta, impulsada por el colectivo La Esfera Tejida con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura municipal, se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, de 14 a 20, en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”.

El evento, que ya lleva más de una década consolidándose como un espacio de intercambio cultural, contará con la participación de más de cincuenta feriantes que ofrecerán libros usados y nuevos, revistas, fanzines y producciones editoriales independientes. También estarán presentes autores y sellos regionales, fortaleciendo el vínculo entre la producción literaria local y el público.

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En esta edición, varias de las actividades estarán atravesadas por la celebración del Día Mundial de la Poesía, que se conmemora el 21 de marzo. Además de los stands, se desarrollarán encuentros de lectores, rondas de lectura y tres talleres destinados a adolescentes y adultos. Durante ambas jornadas funcionará en la nave central el espacio “La biblioteca de Nora”, pensado como rincón de lectura para quienes deseen detenerse a explorar libros en un ambiente tranquilo.

Las presentaciones literarias tendrán lugar el domingo en el auditorio. A las 16, el escritor y docente de Letras Rómulo Baeza presentará su novela La transparencia del agua, una obra de ciencia ficción situada en un futuro cercano donde el acceso al agua se convierte en mercancía y eje de conflicto social. A las 17, el Outlet de Libros convocará al “Anticlub Encuentro de lectores Booksocial”, una instancia abierta para compartir lecturas favoritas. Más tarde, a las 18, la autora comodorense Aldana Rocío Bustamante dará a conocer Los siete clanes, una novela de fantasía que narra la historia de Kali, una joven mestiza que se ve envuelta en una revolución tras ser perseguida por su origen. El cierre será a las 19 con la ronda de lectura colectiva titulada “… y también el agua”.

Entre las propuestas formativas se destaca el Taller de Fanzine Poético “Nostalgia de todos los lugares”, previsto para el sábado de 17 a 18.30 en el Aula 5. La actividad será coordinada por Gisel Hernández, de Cabra Ediciones, y no requiere inscripción previa. Se sugiere a los asistentes llevar materiales básicos como tijera, pegamento y útiles de escritura o dibujo.

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Asimismo, Fábrica de Cuadernos Midori y el Atelier de Outlet de Libros dictarán dos talleres gratuitos de encuadernación con inscripción previa por este medio https://forms.gle/HMVjaW4udUK3Vb5H6. El primero, sobre encuadernación artesanal en formato A6, se realizará el sábado de 15 a 19; mientras que el domingo, de 15 a 16, se desarrollará un taller sobre el sistema Midori, basado en cuadernillos intercambiables. Los cupos serán asignados por sorteo y los resultados se comunicarán el viernes. Para consultas comunicarse con Outlet de Libros al 2975377710.

La propuesta se perfila, una vez más, como un punto de encuentro para lectores, escritores y gestores culturales de la ciudad, combinando feria, formación y actividades participativas en torno al universo del libro.