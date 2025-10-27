Avanzan las tareas de reparación en el acueducto

Equipos técnicos trabajan en la soldadura y recomposición del sistema entre Cerro Negro y Valle Hermoso. La avería mantiene afectada la conducción de agua y las reservas se encuentran en niveles bajos debido al alto consumo.

Continúan las tareas intensivas de reparación por la avería detectada durante la madrugada de este lunes 27 de octubre en el acueducto del ’66, entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso. Ello llevó a una interrupción del servicio de 24 horas, desde las 16.

Las maniobras de desagote se desarrollaron con los tiempos habituales para este tipo de intervenciones, y los tramos dañados fueron reemplazados por dos caños telescópicos que permitirán restablecer la conducción normal del sistema. Actualmente, los equipos técnicos se encuentran realizando las tareas de soldadura correspondientes.

Una vez finalizada esta etapa, se procederá con la compactación del suelo y el posterior relleno del acueducto, trabajos que demandarán varias horas adicionales antes de poder normalizar completamente el servicio.

Debido al caudal reducido —equivalente al 60% del flujo habitual— y al alto nivel de consumo, se registra una marcada disminución en los niveles de almacenamiento y distribución de agua. La imposibilidad de recuperar adecuadamente la reserva principal, tras la rotura, mantiene al sistema en una situación de déficit constante.

Las autoridades informarán oportunamente a la comunidad sobre los avances y novedades en el restablecimiento del servicio.