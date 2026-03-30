Alerta por el avance de problemáticas en edades cada vez más tempranas

La directora de la Oficina de Derechos y Garantías expuso ante el Concejo Deliberante la necesidad de reforzar el sistema de protección y advirtió sobre situaciones que hoy se presentan desde los 8 años.

La directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, Natalia Castro, manifestó su preocupación por el escenario actual del sistema de protección local durante una reunión con la Comisión de las Personas con Necesidades Especiales, Del Niño, Sectores Sensibles, Género y Diversidades, y Derechos Humanos del Concejo Deliberante.

Según explicó Castro, el encuentro permitió retomar temas pendientes del año pasado vinculados a irregularidades detectadas en el funcionamiento del sistema. En ese marco, indicó: “Desde la oficina veníamos alertando sobre cuestiones que era necesario reforzar. Algunas se fueron destrabando y, si bien no son soluciones integrales, funcionan como paliativos que permiten contener la complejidad”.

Entre los puntos abordados, se analizaron la situación de la Casa del Niño, el desempeño del Servicio de Protección de Derechos y aspectos relacionados con el área de adopciones. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el municipio y la provincia para avanzar en respuestas concretas.

La funcionaria describió un panorama complejo, con especial preocupación en las adolescencias. “Estamos viendo situaciones vinculadas a consumos problemáticos y vulneración de derechos que requieren atención urgente”, advirtió.

Uno de los aspectos que más inquieta, remarcó, es el descenso en la edad de aparición de estas problemáticas. “Hoy tenemos situaciones que antes se veían a los 14 o 15 años y ahora aparecen desde los 8 o 10 años, con casos de bullying, discriminación, consumo y dificultades en el uso de tecnologías”, precisó.

En relación con la demanda, señaló que, aunque no se dispone de cifras actualizadas, desde el Servicio de Protección informaron una reducción en la lista de espera a partir de la articulación con otros organismos. “Se logró descomprimir derivando casos a distintas instituciones del sistema, lo que permitió una mejor distribución de la atención”, afirmó.

Por último, Castro insistió en la necesidad de adecuar las políticas públicas frente a este nuevo contexto. “Si el Estado no se adapta a estos cambios, llegamos tarde”, concluyó.