Comienza la restitución del servicio de agua en Comodoro

Luego de culminar los trabajos entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, se iniciará la distribución del suministro desde las 16.

Durante la jornada de este martes se completaron las tareas de reparación en la avería detectada en el acueducto del ’66, en el tramo comprendido entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Si bien las labores concluyeron con éxito, la ciudad aún se encuentra afectada por la interrupción del suministro de agua. A las 15 las reservas del sistema Puesto La Mata alcanzan aproximadamente el 60% de su capacidad.

Está previsto que a partir de las 16:00 se inicie la distribución del servicio, el cual se irá normalizando de manera paulatina en todos los barrios de Comodoro Rivadavia.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema Acueductos y Acuíferos de la SCPL solicitaron a los vecinos extremar el uso racional del agua hasta que el servicio quede completamente restablecido.