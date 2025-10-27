La interrupción del servicio es por una avería en el acueducto del ‘66. La reparación se realiza entre Cerro Negro y Valle Hermoso, donde se detectó un desperfecto que impide estabilizar el sistema.

Desde las 16, corte de agua total en Comodoro por 24 horas

El servicio de agua en Comodoro Rivadavia será interrumpido nuevamente este lunes a partir de las 16:00, debido a una avería registrada en el acueducto del ’66, entre Cerro Negro y Valle Hermoso. La reparación, calificada como “urgente” por el Departamento de Saneamiento de la SCPL, demandará aproximadamente 24 horas de trabajo.

Según se informó, el desperfecto se agravó durante la madrugada, lo que impide que el sistema logre estabilizarse o recuperar el caudal y las reservas. Esta situación complica el abastecimiento de agua en toda la ciudad, agravada además por el vaciamiento de los tanques domiciliarios, que acelera la baja de reservas cuando el agua ingresa a Puesto La Mata.

Mientras tanto, se encuentran habilitados tres puntos de carga de agua potable para los vecinos. En Zona Norte: Planta Santa Lucía, entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso; y Ciudadela, entre Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nº 39.

En la Zona Sur: Avenida 10 de Noviembre y calle 714.

Desde el área de Saneamiento y el Departamento de Sistema de Acueductos y Acuíferos informaron que continuarán comunicando novedades a medida que avance la reparación.