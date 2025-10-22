Se extiende el corte de agua a 24 horas

La interrupción del suministro, que comenzó este miércoles a las 18, se prolongará por 24 horas en toda la ciudad. Es por una rotura detectada entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que el corte de agua programado para este miércoles en Comodoro Rivadavia se extenderá por un total de 24 horas, debido a una avería registrada en un tramo del Acueducto del ’66, ubicado entre Cerro Negro y Valle Hermoso. En principio, iba a ser por 12 horas.

Personal operativo trabaja en el lugar para llevar adelante las maniobras de reparación necesarias y restablecer el servicio lo antes posible.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema de Acueductos y Acuíferos comunicaron que se continuará informando a la comunidad ante cualquier novedad relacionada con la evolución de las tareas y la restitución del suministro.