En distintos controles realizados sobre la Ruta Nacional N°3, Gendarmería Nacional incautó fauna exótica, drogas y una suma millonaria de dinero de origen dudoso.

Tráfico de reptiles exóticos, marihuana y más de 66 millones de pesos sin declarar

En las últimas horas, efectivos de Gendarmería Nacional desplegados sobre la Ruta 3 realizaron tres procedimientos de alto impacto en los puestos de Sierra Grande y Arroyo Verde, donde interceptaron envíos y vehículos involucrados en posibles delitos vinculados al tráfico ilegal de especies, narcotráfico y lavado de dinero.

En el primer operativo, llevado a cabo a la altura del kilómetro 1.308, los gendarmes inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que se dirigía hacia Comodoro Rivadavia.

Gracias al uso de un escáner portátil, detectaron una encomienda sospechosa que, al ser abierta en presencia de testigos, contenía tres lagartos de la especie Gecko Casero Tropical, originaria del continente africano. Los reptiles fueron entregados a la Dirección de Fauna Regional de San Antonio Oeste, ya que su ingreso y transporte viola normativas de protección ambiental y tráfico de fauna.

Unas horas más tarde, en otro punto de control cercano a Arroyo Verde, los agentes detuvieron un vehículo proveniente de Viedma, con destino a Puerto Madryn. En el baúl del rodado encontraron 25 plantas, semillas y dosis de marihuana, lo que activó la intervención judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Pero el hallazgo más llamativo ocurrió en el último control del día: un vehículo que se desplazaba desde Catriló (La Pampa) hacia Comodoro Rivadavia transportaba 66.260.000 pesos argentinos en efectivo, ocultos en distintos compartimentos del auto. El conductor no contaba con documentación que justificara el origen legal del dinero, por lo que la causa fue encuadrada bajo la Ley de Lavado de Activos (25.246).

La Sede Fiscal Descentralizada de Rawson tomó intervención en los tres procedimientos. En el caso del dinero, se dispuso que el conductor recupere su libertad, aunque quedó supeditado a la causa judicial en curso.

Estos controles refuerzan el rol de las fuerzas federales en la detección de delitos complejos y en el cruce estratégico de rutas clave del sur argentino. Mientras tanto, las causas siguen abiertas y se investigan posibles redes detrás de los hechos.