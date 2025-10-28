Confirman causas del deceso de una joven madre y su beba

El jefe de la Unidad Regional Norte de Policía, comisario mayor José Britos, dio a conocer las causas del deceso de una mujer y su beba de solo dos meses, penoso suceso que conmocionó a Caleta Olivia.

Los cuerpos sin vida fueron hallados a media mañana del lunes en una vivienda de la calle Francia, zona del barrio René Favaloro , luego que familiares de la joven, identificada como Wanda Haro, decidieran acercarse a casa al no tener noticias suyas durante dos días.

A partir de ese momento, personal policial, Bomberos y peritos del área forense trabajaron en el lugar para determinar las causas del hecho. También se convocó a Distrigas, que descartó una posible intoxicación por monóxido de carbono.

La joven fue identificada como Wanda Haro de rededor de 35 años y la menor solo 2 meses de vida se llamaba Catalina.

Sobre las causas de los fallecimientos, Britos hizo saber que la mujer fue encontrada de cúbito ventral en una de las habitaciones y conforme los resultados de la autopsia se certificó que sufrió una deficiencia cardíaca y que la beba falleció por asfixia, debido a que fue aplastada por el cuerpo de su propia madre.

