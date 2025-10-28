El barrio Industrial de Comodoro fue escenario de un trágico episodio durante la madrugada de este martes, cuando un joven murió aplastado por una placa de cemento al intentar ingresar a robar en un corralón de materiales ubicado sobre la calle Santos Arroyabe al 100.

Murió aplastado por una placa de cemento en un corralón

Según informó la Policía, el joven habría ingresado de forma clandestina en plena madrugada, y mientras manipulaba una pesada losa para abrirse paso en el interior del predio, la estructura se desplomó sobre su cuerpo, causándole la muerte en el acto.

Hasta el lugar se hicieron presentes el segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, el jefe de la Seccional Tercera y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El cuerpo fue retirado tras varias horas de trabajo y se inició una investigación judicial para confirmar la identidad del fallecido y determinar si actuó solo o con otras personas.