La Policía Montada se suma a la búsqueda en Rocas Coloradas

Cinco jinetes recorren desde Caleta Córdova hasta Rocas Coloradas buscando a Juana Morales y Pedro Kreder, desaparecidos desde el 11 de octubre.

Desde la mañana de este martes, la Policía Montada se sumó a los intensos rastrillajes que encabeza la Brigada de Búsqueda de Personas en la zona norte de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de encontrar rastros o indicios de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), quienes permanecen desaparecidos desde el sábado 11 de octubre.

El operativo se concentra en el amplio sector comprendido entre Caleta Córdova y Rocas Coloradas. Para ello, se dispuso la participación de cinco caballos, trasladados al lugar por Eduardo León, un vecino de Comodoro que se ofreció voluntariamente y cuenta con conocimiento del terreno.

Los equipos de búsqueda comenzaron las tareas bien temprano, recorriendo áreas que aún no habían sido examinadas por los grupos con perros rastreadores ni por los drones utilizados durante los días previos.

Según trascendió, la zona donde se trabaja fue sobrevolada el martes 21 por el fiscal Cristian Olazábal a bordo del helicóptero de Prefectura Naval Argentina, como parte del relevamiento general del área. Sin embargo, la investigación continúa bajo un estricto hermetismo y, hasta el momento, no se registraron avances significativos sobre el paradero de la pareja que planeaba pasar aquel fin de semana en Camarones.

En paralelo, un especialista en rescate y búsqueda arribó recientemente a Comodoro Rivadavia y ya mantiene contacto con los familiares de Juana y Pedro para sumarse a los rastrillajes, que continúan sin descanso en distintos puntos del litoral norte de la ciudad.