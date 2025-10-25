Aparecieron los dos hombres buscados en Comodoro

Luciano Vivar, de 23 años, y Héctor Carrasco, de 30 años, habían sido vistos por última vez el 16 de octubre.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut confirmó que este sábado a la tarde, Luciano Vivar fue hallado sano y salvo. Se encuentra en buen estado de salud. Ante ello, se solicita a la comunidad eliminar cualquier foto del joven que haya sido compartida en redes sociales durante el período de búsqueda.

Desde la Policía agradecieron la colaboración y la difusión del mensaje que permitió mantener informada a la población y contribuir a la rápida resolución del caso.

También este sábado a la tarde, desde la División de Búsqueda de Personas se confirmó el hallazgo de Héctor Carrasco.

El hombre se había ausentado de su casa en el barrio Máximo Abásolo el 16 de octubre, sin que se tuvieran más noticias sobre su paradero desde entonces.

Las autoridades no proporcionaron información respecto a en qué circunstancias fueron hallados ambos jóvenes.