Jonatan Viale se burló de Lourdes y Lissa lo puso en vereda

El tenso cruce entre la integrante de Bandana y el periodista no pasó inadvertido en redes sociales.

Tras la aparición de Lourdes Fernández de Bandana y la detención de su expareja Leandro García Gómez, quien la habría secuestrado en su departamento de Palermo, Lissa Vera asistió al programa que conduce Jonatan Viale en la señal TN y lo sorprendió al aire con un fuerte planteo que convirtió la entrevista en un momento sumamente tenso.

Cabe señalar que la también integrante de la banda pop fue fundamental en el accionar de las autoridades dado que, gracias a su denuncia y a la de la madre de Lourdes, la artista hoy está con vida. De hecho, una de las frases suyas más resonantes por estos días fue: "Prefiero verla ofendida pero viva".

En medio del diálogo con el conductor, Lissa no dudó en ponerle los puntos: "Esto te quiero preguntar porque no lo entendí, el chiste que hiciste en la radio con la canción de Sui Generis, no la entendí, que cantaron el 'vas aquí, vas allá', te lo quiero preguntar porque de verdad...", comenzó indicando la artista.

Inmediatamente, fue interrumpida por el comunicador libertario: "No sé de qué estás hablando...".

"¿No sabés? Pusieron un tema de Sui Generis si empezaron a cantar acerca de, no sé, de Vox Dei, la verdad que ya me perdí, pero a mí me pareció raro que salga de vos, que digan, bueno, que jueguen, que canten con la letra y la nombres a Lourdes en ese momento", siguió Lissa, a lo que Viale respondió: "Me parece que te estás confundiendo...".

Y la cantante lo increpó: "No, no, yo lo vi, lo vi, de hecho, lo vi recién, no, o sea, me pareció raro, ahora lo voy a buscar, después te lo voy a mostrar. Me pareció raro de vos, que siempre estás al pie del cañón con todo esto y dije, bueno, te voy a preguntar".

Ante la insistencia de Lissa, Jonatan señaló: "Para mí estás confundida porque jamás haría un chiste o banalizaría sobre esto". Seguidamente, la artista continuó: "Me lo preguntaron también de otros programas... qué pensaba yo y la verdad, me sorprendió, digo, qué raro, le voy a preguntar"

"Jamás banalizaría con un tema tan sensible", se defendió el vocero extraoficial del Gobierno, aunque sí se había burlado. Para cerrar, Lissa dijo: "Está bien, pero necesitaba preguntarte porque me quedó raro...".

Lo cierto es que al aire de Radio Rivadavia y en medio del pase entre Cristina Pérez y Jonatan Viale, comenzó a sonar "Seminare" de Serú Giran, canción a la que se refería Lissa, aunque equivocándose con Sui Generis o Vox Dei.

En el momento que el tema reza "pero nunca te encontrarás, al escaparte...", el conductor lanza por lo bajo: "Claro, el tema es Lourdes de Bandana... ahora es Lourdes, Dios mío... ¿Qué le pasó a este país?", señaló burlón Viale.