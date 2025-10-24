Mantienen la prisión preventiva de Luis Alcaina

Por solicitud de la fiscalía, este viernes a la mañana se desarrolló en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Luis Alberto Alcaina, como coimputado en una causa por una serie de robos agravados.

Los representantes de la fiscalía requirieron que se mantenga hasta el 16 de diciembre la medida de prisión que cumple Alcaina.

En contraposición el defensor se opuso y solicitó su libertad con medidas sustitutivas.

La fiscal recordó que el 24 de septiembre se estableció la prisión preventiva del imputado por un mes, con vencimiento este viernes y la fiscalía tiene elementos para continuar manteniendo la medida de coerción.

La acusadora señaló que se ha avanzado en el hisopado para la pericia de ADN y se realizará una comparación biométrica de la marcha en los videos. Se ha avanzado en la investigación y existen nuevos elementos para sostener que Alcaina es con probabilidad coautor de los hechos imputados. También se estableció que puede permanecer oculto. De los cuatro hechos investigados, uno de ellos fue cometido con arma y todos fueron de noche. Existió una planificación previa para cometer los delitos.

Asimismo, la fiscal mencionó el comportamiento de Alcaina, que no tiene voluntad de someterse al proceso, además de las sentencias anteriores.

Por la existencia del peligro de fuga, la única forma de cautelar el proceso es mediante el dictado de la prisión preventiva, concluyó la fiscal.

Seguidamente el defensor expresó: “si bien la jueza anteriormente dictó la medida de coerción por el peligro de entorpecimiento, la investigación ha avanzado, y lo cierto es que para concretar todas esas medidas restantes no resulta necesaria la participación de Alcaina, no puede entorpecer el avance del proceso”.

Criticó la comparación de imágenes ya que “no se establece un método para ello”, así el informe no puede establecer que esa persona era Alcaina.

Por todo ello, se opuso a la continuidad de la prisión preventiva y solicitó su libertad con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la medida de coerción que sufre Alcaina, haciendo lugar al pedido de la fiscalía, hasta el 16 de diciembre, sobre la base de la existencia del peligro de fuga.

El comportamiento del imputado en esta causa se ha convertido en un problema que configura el peligro de fuga, expresó la jueza.

Presidió la audiencia Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general acompañada por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Alcaina fue ejercida por Alejandro Varas, abogado de la Defensa Pública.