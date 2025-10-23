Apareció Lourdes Fernández de Bandana

En medio de la fuerte preocupación que generó la denuncia por desaparición que realizó la madre de Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, la artista apareció en sus redes sociales.

En la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, la mujer había indicado que perdió el contacto con la artista el pasado 4 de octubre, por lo que no sabe nada de ella desde hace casi tres semanas.

Además, cuando personal de la policía acudió al domicilio de Lourdes en el barrio porteño de Palermo para investigar sobre el hecho, ella no se encontraba allí y quien atendió la puerta fue su ex pareja, Leandro García Gómez.

El hombre, que había sido denunciado por violencia de género por la cantante, habría atendido el timbre muy enojado y, de manera alterada, gritó que ya no era más pareja de Lourdes y que ella ya no vivía en ese domicilio. Además, explicó que él tampoco sabe dónde se encuentra y no dejó ingresar a la Policía.

Sin embargo, en medio de la investigación policial, Fernández grabó un video en modo selfie y lo publicó en sus historias de Instagram.

"Chicos, me acabo de levantar. Me cag...n a llamadas, no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes, no puedo creerlo", comenzó diciendo la artista, con la voz ronca.

Y siguió: "No chicos, esto es terrible. Alguien los informó muy mal. Y me voy a encargar de saber quién".

"Estoy perfecta, gracias. Es tremendo esto. Les mando un beso y gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien. No con esta porquería...", siguió, con dificultad para hablar y antes de que el video finalizara abruptamente.

Cabe aclarar que el posteo de Lourdes llega mientras que la Policía estaba a punto de allanar la casa de su ex pareja, quien parecía ser el principal sospechoso.

La madre de Lourdes explicó que no ve físicamente a su hija desde hace 19 días, aunque habló con ella por mensajes en el Día de la Madre. De todos modos, familia y amigos piden que investiguen a García Gómez por su actitud sospechosa.

Cabe recordar que, a finales de 2022, Fernández había shockeado al compartir una foto con el rostro completamente moretoneado tras denunciar que fue víctima de violencia de género de parte de García Gómez.

Tras denunciarlo en una comisaría y recibir un botón antipánico, Lourdes volvió a estar en pareja con García Gómez, algo que ocurrió repetidamente en lo que fue un vínculo violento y tóxico.