Secuestran cocaína, marihuana y armas de fuego. Hay 6 detenidos

En horas de la mañana de este viernes, la Policía de Santa Cruz allanó cuatro domicilios particulares en Río Gallegos en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Los operativos, ordenados por la justicia federal, estuvieron a cargo de personal de la División Narcocriminalidad y de la DDI, contándose con el apoyo del de otras dependencias policiales entre ellas la División de Fuerzas Especiales y la División Infantería.

Hasta las primeras horas de la tarde la fuerza de seguridad provincial no había suministrado un informe oficial pero trascendió que fueron detenidas seis personas y se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, cocaína sin fraccionar y fraccionada y marihuana, además de armas de fuego y municiones

Las investigaciones por el accionar de la banda dedicada a la venta de estupefacientes se habían iniciado hace varios meses, lográndose recabar datos certeros que posibilitaron obtener las órdenes de allanamientos del Juzgado Federal de la capital santacruceña.

Pasados unos minutos de las 05:30, los policías divididos en cuatro grupos allanaron de forma simultánea domicilios ubicados en la calle Magallanes Magallanes al 300, Avellaneda al 400, José Ingenieros al 1.600 y en Belgrano al 500.

Trascendió que uno de los moradores de la casa de la calle Magallanes se dio a la fuga en su rodado Renault Kangoo, pero fue interceptado en calle Mariano Moreno antes de llegar Corrientes.

Durante la requisa del rodado, personal de la División de Investigaciones secuestró una cantidad no precisada de cocaína fraccionada y otros elementos de interés para la causa.

Por otra parte, en la calle Belgrano, fueron detenidos otros dos sujetos, se incautó una suma importante de dinero y se requisaron dos rodados.

En el interior de un Fiat Duna se hallaron armas de fuego y municiones de diferentes calibres, constatándose además que el número del motor del rodado estaba adulterado, mientras que en un Volkswagen Polo Trak, se halló un paquete conteniendo cocaína

La fuentes policiales indicaron que hubo otros tres detenidos, aunque no se precisó en qué sitio, por lo cual fueron seis los que quedaron a disposición del Juzgado Federal.