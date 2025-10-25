Bomberos rescataron a un hombre en la Segunda Laguna

La situación de emergencia en ese extenso espejo de aguas contaminadas se produjo este sábado a la mañana.

El lugar donde tuvo lugar el incidente está ubicado en el sector noreste del ejido urbano de Caleta Olivia y en algunos sitios supera los dos metros de profundidad.

Por causas que se tratan de establecer, un hombre de aproximadamente 30 años se quitó el calzado y la remera y se introdujo varios metros, actitud que fue advertida por algunos vecinos que rápidamente dieron el alerta al sistema de emergencia 911.

Bomberos de diversas dependencias, móviles patrulleros y luego una ambulancia del Hospital Zonal llegaron al lugar en pocos minutos y de manera urgente se llevó a cabo el operativo de salvataje.

Varios de los rescatistas se introdujeron a la laguna, uno de los cuales llevaba una soga que era sostenida por otro efectivo desde la orilla. Por momentos, tuvieron que lidiar con la persona que se mostraba alterada, hasta que finalmente lo sujetaron y trasladaron a la orilla.

Luego fue trasladado a la guardia del nosocomio público, desconociéndose los motivos que lo llevaron a tomar tan radical actitud.

Vale recordar que esta es la segunda vez en menos de un mes que se produce una situación similar. La primera ocurrió en la noche del martes 7 de octubre, cuando una mujer de mediana edad, afectada por una crisis de nervios, se arrojó a la Segunda Laguna y fue salvada por un vecino y otra mujer bombera que circunstancialmente pasaban por el lugar.