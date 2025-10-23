La escasez de agua reactiva el malestar de la comunidad

Caleta Olivia afronta otro periodo de escases de agua potable por sistemáticas interrupciones del volumen que proviene de Lago Musters, baja operatividad de la Planta de Osmosis Inversa y escaso flujo del sistema de pozos acuíferos.

Las quejas de vecinos de numerosos barrios son una constante y las explicaciones mediáticas que formulan funcionarios de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) no son suficientes para apaciguar la bronca generalizada, teniendo en cuenta que la problemática no es de pocos días sino que ya se extiende por varias semanas.

La gente venía tratando de superarla comprando agua a quienes a comercializan con camiones cisternas por montos que oscilan enrre los 25 y 35 mil pesos los mil litros.

Esto hizo que un grupo de vecinos del barrio Bicentenario, indignados, decidiera bloquear este jueves el cargador donde se aprovisionan los cisternas, ubicado en ese mismo sector urbano.

Sin embargo, paradójicamente, SPSE ya lo había dejado inactivo porque no había reservas suficientes, por lo cual el intendente Pablo Carrizo acudió al lugar para dar la cara y explicar a los vecinos algo que deberían hacer los referentes de la empresa provincial (foto).

El jefe comunal les hizo saber que hasta tanto no haya suficientes reservas, ese cargadero permanecería inactivo, pero además les aseguró que cuando ello ocurra, ocupará de que la prioridad del flujo se canalice por redes domiciliarias.

Adicionalmente les comunicó que se esperaba que en horas de la tarde de este jueves se reanudara el caudal que envía la SCPL de Comodoro Rivadavia a través del acueducto del Musters, estimando que al menos serían unos 400 metros cúbicos por hora.

IRONIZAN AL NUEVO TITULAR DE SPSE

A todo esto, el concejal justicialista Carlos Aparicio anunció que presentará un proyecto para que el Gobierno provincial y la empresa SPSE informen el estado real de la Planta de Ósmosis Inversa.

A través de un comunicado de prensa, el edil también ironizó recientes declaraciones de prensa que hizo a través de un programa radial el nuevo presidente de la empresa provincial, Matías Cortijo.

El mismo admitió desconocer detalles básicos de la infraestructura de provisión de agua que existe en Caleta Olivia al manifestar que “no conozco la Meseta Espinosa porque soy nuevo”, en referencia la zona donde se encuentran los pozos acuíferos.

Aparicio sostuvo además que es inaudito que Cortijo también admitiera en la entrevista radial que desconocía la existencia de catorce nuevos pozos inaugurados por el gobernador, poniendo como excusa que solo lleva un mes y medio en el cargo.

Por otra parte, respecto al proyecto que presentará, dijo que a través del mismo pedirá que se aclare cuál es la producción real de la Planta de Osmosis en relación a su capacidad total teórica, el estado de las membranas de los ocho módulos y el funcionamiento de los sistemas complementarios de ultrafiltración, bombeo y desinfección.

A ello sumará el pedido de información sobre la potencia eléctrica disponible, el stock de repuestos críticos y las medidas adoptadas para prevenir interrupciones en el servicio.