Fuerte dispositivo de seguridad por traslado de urnas

En Caleta Olivia, 154 urnas fueron trasladadas este sábado a las 19 escuelas asignadas para las elecciones parlamentarias nacionales de este domingo.

Para estos comicios, con un padrón estimado en 50 mil electores en la ciudad de Caleta Olivia, las medidas de seguridad se incrementaron en relación a elecciones anteriores, ya que las unidades de transporte fueron acompañadas por patrulleros policiales.

En los centros de votación ubicados en diferentes barrios del ejido urbano, las urnas y el material electoral complementario que incluye a las Boletas Únicas de Papel (BUP) fue recibido por personal del Ejército perteneciente al Regimiento de Caballería de Tanques 9, que tiene asiento en Puerto Deseado.

Los militares, quienes pernoctan en los edificios educativos, cumplen la misión de custodiarlas en el interior hasta que el domingo por la noche se realice el repliegue de las urnas, en tanto que la Policía provincial se hará cargo de la vigilancia exterior.

EN TODA LA PROVINCIA

A través de la Secretaria de Comunicación del Gobierno de Santa Cruz, se hizo saber que la responsabilidad de coordinar y ejecutar las medidas de custodia, como seguridad de los comicios, según lo dispuesto en el Código Electoral Nacional, está a cargo del general de Brigada Julián Andrés Massi Filippa, quien fue designado como comandante del distrito.

El operativo incluye la vigilancia de los locales de votación, la custodia de las urnas y de las BUP, así como de toda la documentación electoral.

También se resguardarán las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos del escrutinio provisorio, a cargo de la Dirección Nacional Electoral. El despliegue involucra a más de 80 vehículos terrestres para el traslado del material electoral.