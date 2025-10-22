Caleta Olivia: Falleció el joven baleado en el barrio 17 de Octubre

El deceso de Nahuel Marcial, el joven de 18 años que se hallaba en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Caleta Olivia tras haber recibido un balazo en la cabeza, falleció a las 20.40 de este miércoles.

Su cuadro clínico era extremadamente delicado y se le había diagnosticado muerte cerebral pese a que la familia se aferraba a un milagro.

Marcial se hallaba en compañía de un amigo en una calle del barrio 17 de Octubre cuando se aproximó un vehículo ocupado por dos individuos, uno de los cuales le apuntó con un arma de fuego le disparó un balazo que le impactó en el cráneo.

Por este tenebroso suceso hay un sospechoso detenido de similar edad, Tomas Pratt, quien se entregó voluntariamente a la policía y en horas de la mañana de este miércoles prestó declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de esta misma ciudad.