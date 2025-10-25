Rector Fleitas: "Tenemos que analizar los planes de estudio"

El nuevo rector de la UNPSJB adelantó sus prioridades de gestión, centradas en la contención estudiantil, la actualización académica y la continuidad institucional.

El abogado Gustavo Fleitas, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, fue elegido este jueves como nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Con una trayectoria de más de 16 años en cargos de gestión, asumirá formalmente el próximo 4 de noviembre, tras una breve transición acordada con la actual rectora, Lidia Blanco.

“Esta designación representa el compromiso de toda una comunidad universitaria que busca una institución con visión de futuro, capaz de responder a los anhelos de muchos sectores”, expresó Fleitas en comunicación con radio Del Mar.

Consultado sobre el proceso de transición, destacó que “ya estamos trabajando de manera conjunta para garantizar la continuidad de las actividades académicas y proyectar la gestión de los próximos cuatro años”.

Entre las primeras medidas que evaluará al iniciar su mandato, el nuevo rector –quien estará acompañado en la gestión por la química Adriana Pajares como vicerrectora- adelantó que solicitará “información precisa sobre la asistencia que la universidad brinda a los jóvenes”, con el objetivo de fortalecer las políticas de permanencia y apoyo estudiantil.

“Hay que analizar cómo mejorar la ayuda económica, los viáticos o el acceso al transporte. Muchos estudiantes pasan ocho o diez horas en la universidad, y eso impacta en su rendimiento y permanencia”, explicó.

Asimismo, anticipó que uno de los ejes centrales será la revisión de los planes de estudio y la duración de las carreras. “Nuestra universidad tiene más de 80 carreras de pregrado y grado. Es necesario evaluar su estructura, su extensión y su pertinencia frente a las nuevas demandas”, señaló.

Fleitas también puso el foco en la necesidad de garantizar el financiamiento universitario, en el marco del debate nacional sobre el presupuesto para las universidades públicas. “Venimos trabajando con el resto de los rectores para lograr la mejor financiación posible. Tenemos que asegurar que los jóvenes puedan terminar este año y comenzar el próximo con normalidad”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de establecer un canon para estudiantes extranjeros, el rector electo fue claro: “Nuestra universidad continuará siendo no arancelada. No está previsto modificar ese principio”.

Finalmente, en tono distendido, aceptó la propuesta de reinstalar el tradicional baile del ingresante, una actividad recreativa que fomenta la integración estudiantil. “La permanencia en la universidad no tiene que ser algo tensionante. También necesitamos espacios de distensión y deporte”, afirmó.