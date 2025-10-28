Mataron a un hombre en un complejo de cabañas

La víctima fue identificada como Simón Segundo Railef, de 38 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia y fue encontrado el domingo.

El cuerpo sin vida de Simón Segundo Railef (38) fue hallado el domingo 26 de octubre por la noche en su vivienda de la ciudad de Sarmiento, la cual se encuentra dentro del patio de un complejo de cabañas ubicado en la intersección de Pellegrini y General Roca.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 21:30, un amigo de la víctima se acercó al domicilio para devolverle unos elementos de pesca. Al notar que Railef no respondía a los llamados, el testigo miró por una ventana y observó el cuerpo tirado en el piso, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

En el lugar trabajó un equipo de la Fiscalía de Sarmiento, encabezado por la fiscal Andrea Vázquez, junto a la procuradora Luciana Coppini, el abogado Bryan Mac Donald y la licenciada en Criminalística Julieta Bochatey. Los investigadores realizaron las primeras diligencias, entre ellas el relevamiento de la escena, entrevistas a vecinos y la recolección de imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

Durante la tarde del lunes, la Brigada de Investigaciones efectuó un rastrillaje a la vera del río Senguer, en la zona del puente Traverso, donde se hallaron elementos de interés que fueron enviados a analizar.

Este martes por la mañana, la División Canes de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia participó del operativo con la perra “Atenas”, de raza Bloodhound, especializada en rastreo de personas. El animal siguió un rastro desde la vivienda de la víctima hasta las últimas calles del barrio Choique-Nilau, y posteriormente hacia un inquilinato ubicado sobre la calle España, entre Uruguay y Alberdi, donde se dispuso una consigna policial mientras se gestionaban las órdenes judiciales correspondientes.

Paralelamente, la Fiscalía solicitó a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) realizar maniobras para disminuir el caudal del río Senguer, con el objetivo de facilitar la búsqueda de posibles elementos que el sospechoso podría haber arrojado al agua.

Además, las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad. Solicitan que toda persona que haya transitado entre los días sábado 25 y lunes 27 de octubre por la senda peatonal hacia el Camping Municipal o por el sendero costero del río Senguer, y que haya visto o recogido prendas de vestir, papeles u otros elementos, se comunique con la Comisaría de Sarmiento al (0297) 489-3005.

Cada dato aportado puede resultar clave para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias de la muerte de Railef.