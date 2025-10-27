Refuerzan el operativo para hallar a los dos jubilados desaparecidos

Efectivos de la Unidad Regional Esquel, incluyendo personal de la División Canes Trevelin y Criminalística, fueron enviados a la ciudad para colaborar en la búsqueda. No descartan un relevo ni la incorporación de más recursos.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario inspector Hugo Melipil, informó que personal especializado de esa jurisdicción se encuentra trabajando en Comodoro Rivadavia como parte del operativo desplegado para localizar a las dos personas desaparecidas en la ciudad petrolera.

Según detalló, fueron trasladados integrantes de la División Canes Trevelin y de la División Criminalística de Esquel, quienes cuentan con experiencia en rastreo y equipamiento específico para este tipo de intervenciones.

“Conforme a las directrices de la Jefatura de Policía, se puso a disposición personal de la División Canes Trevelin y también de Criminalística de Esquel, que trabajan con canes de rastros. Todo ese personal se trasladó a Comodoro Rivadavia para colaborar en la búsqueda”, explicó Melipil.

El comisario inspector también señaló que, debido al tiempo transcurrido desde el inicio del operativo, se evalúa la posibilidad de un relevo de efectivos y el envío de más personal de otras divisiones de la Unidad Regional Esquel para reforzar las tareas.

“Seguramente se está evaluando algún relevo para poder seguir apoyando toda esta actividad, y también se podría disponer el envío de más personal de otra división de esta unidad regional”, adelantó el jefe policial.

La participación de las divisiones de la cordillera se suma al amplio despliegue de la Policía del Chubut en la ciudad petrolera, que continúa con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de los dos jubilados desaparecidos.