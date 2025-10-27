Aunque ya es seguro que los diputados electos son Frías y Luque, el recuento definitivo podría variar el orden.

No se contaron 2.000 votos de Comodoro y otros de zonas rurales

Los libertarios se anotaron un triunfo inesperado este domingo también en Chubut, donde gobierna uno de los referentes de Provincias Unidas.

La lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA) logró el 28,3%, contra el 27,84% de la coalición peronista Unidos Podemos. Ese 0,46 de diferencia se traduce en 1442 votos. El escrutinio provisional se cerró en el 99%, con lo que quedaron sin sumarse 4546 sufragios. Más de 2000 de ellos provienen de Comodoro Rivadavia (de barrios como el Abásolo, San Cayetano, Las Américas y 30 de Octubre), bastiones del candidato peronista, Juan Pablo Luque.

También hay regiones rurales del interior provincial, con fuerte diferencia para Luque, que tienen el recuento a menos de la mitad.

Si hubiera un cambio de color en el mapa y de violeta pasara a celeste, nada variará en el Congreso: se elegían dos bancas, de modo que el primero y el segundo se llevan una cada uno.

Fuente: La Nación