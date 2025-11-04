Detectaron murciélagos con rabia en Trelew y Rawson

Ante la confirmación de tres casos, se desplegó un protocolo para reforzar la prevención.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ante la detección de tres casos de rabia silvestre aérea en murciélagos en las localidades de Rawson y Trelew, se reforzaron los procedimientos de vigilancia y monitoreo de la enfermedad.

Los casos fueron confirmados recientemente y por ello la cartera sanitaria provincial activó el protocolo correspondiente establecido para estas situaciones y por eso que la vigilancia epidemiológica se lleva adelante de forma conjunta con los municipios.

La Secretaría de Salud se encuentra efectuando la coordinación del control de foco y el bloqueo sanitario correspondiente con las municipalidades de Trelew y Rawson, se informó.

Desde el área de Epidemiología provincial, cuyo personal se encuentra monitoreando los casos, trasmitieron tranquilidad a la comunidad y remarcaron la importancia de incrementar la cobertura de la vacunación antirrábica en caninos y felinos, y de fortalecer la vigilancia de accidentes rábicos, para aplicar medidas de control en forma oportuna.

Es importante mencionar que en el año 2024 hubo un total de 12 casos confirmados, y durante este 2025 sólo dieron positivo tres.