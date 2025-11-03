La PFA allanó a un menor de 16 años en Caballito que planeaba un tiroteo, luego de un alerta del FBI.

El FBI y la PFA frenaron el plan de un adolescente que planeaba un tiroteo en la escuela

La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un plan de "masacre escolar" tras allanar una vivienda en el barrio porteño de Caballito y detener a un adolescente de 16 años que planeaba perpetrar un atentado masivo en un colegio.

La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, se inició gracias a un informe del FBI remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin. El reporte de EE.UU. alertaba sobre un usuario en una red social que había manifestado su intención de realizar un tiroteo escolar.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificó al autor: un joven de 16 años con domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una "marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi" y "glorificaba a distintos atacantes múltiples".

Con la orden de la jueza María Romilda Servini, la PFA allanó el domicilio y secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo "molotov", y una carta de despedida ante un posible suicidio.

El detalle más escalofriante se encontró en la réplica del subfusil, que tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

Los agentes también hallaron un escrito donde el joven describía su plan de ataque, previsto para este mes de noviembre.

El plan contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio para crear una distracción. Luego, ingresaría al establecimiento simulando ser policía, aislaría a los alumnos en las aulas y ejecutaría el tiroteo.

El adolescente argentino quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa fue caratulada como "Intimidación pública".