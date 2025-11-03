Claudia de Lisboa, de 41 años, fue hallada muerta de un disparo en el pecho en una vivienda rural de Misiones. Su pareja, Omar Rozsinieski, fue encontrado sin vida a pocos metros, con una escopeta a su lado. Es el décimo caso de femicidio seguido de suicidio en la provincia durante 2025.

Asesinó a su pareja en una chacra y luego se quitó la vida

Un nuevo femicidio conmocionó a la localidad misionera de Gobernador Roca este fin de semana. En una chacra de la Colonia Yacutinga, la Policía halló el cuerpo de Claudia de Lisboa, de 41 años, asesinada de un disparo en el pecho. Horas más tarde, durante un rastrillaje, encontraron a su pareja, Omar Rozsinieski, de 68 años, muerto con un balazo en la cabeza y una escopeta calibre 28 a su costado.

El hecho se conoció alrededor de las 15.45 del domingo, cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América acudieron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones en una zona rural.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, Rozsinieski habría asesinado a su esposa y luego se quitó la vida. La División Policía Científica y el médico policial realizaron peritajes y levantamiento de muestras en el lugar por orden del Juzgado de Instrucción en turno, que mantiene la causa bajo estrictas medidas judiciales.

De confirmarse esta línea, se trataría del décimo femicidio seguido de suicidio en lo que va del año en Misiones, una cifra récord desde al menos 2015, según fuentes policiales.

El caso ocurre apenas una semana después de otro episodio similar en Comandante Andresito, donde Daiana Raquel Da Rosa, oficial de la Policía de Misiones, fue asesinada a balazos por su expareja, el también policía Natanael Comes, quien grabó el ataque y luego se suicidó.

La escalada de femicidios preocupa a las organizaciones feministas de la provincia. La coordinadora provincial de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), Carla Talavera, advirtió días atrás que Misiones ya contabiliza 13 femicidios en lo que va del año, superando el total registrado en 2024.

“Venimos advirtiendo al gobierno nacional que las políticas de ajuste y recorte agravan las situaciones de violencia y, lamentablemente, terminan en femicidios”, señaló Talavera en declaraciones radiales.